GDU: «Фламенго» требует от ЦСКА заплатить за Лоррана наличными, возможная сумма — € 8 млн

Одной из центральных тем в переговорах между московским ЦСКА и «Фламенго» по трансферу 18-летнего полузащитника Лоррана стал формат оплаты его потенциального перехода. Об этом сообщает Gazeta do Urubu.

По информации источника, бразильский клуб настаивает, чтобы оплата производилась посредством наличного расчёта. Ранее в СМИ появлялись сведения, что красно-синие готовы заплатить € 8 млн за трансфер Лоррана, при этом «Фламенго» намеревается выручить € 10 млн с продажи 18-летнего футболиста.

Лорран является универсальным атакующим полузащитником, способным сыграть как под центральным нападающим, так и на флангах атаки. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 18-летнего бразильца в € 12 млн.

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