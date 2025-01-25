Горлов: для меня «Сатурн» — большой клуб. Такой же, как «Торпедо» или «Енисей»

Российский специалист Артём Горлов прокомментировал назначение на пост главного тренера раменского «Сатурна».

«Не многие верили, что окажусь во Второй лиге «Б»? Тренер одинаково работает везде. Для меня «Сатурн» — большой клуб. Такой же, как «Торпедо» или «Енисей». Опять же, я живу недалеко. Для меня это близко по духу. О перспективах и задачах, которые мы обсуждали с министром спорта, пока много говорить не хочу. Нужно понять объём финансирования, оценить селекцию. Время придёт в марте, когда закончится заявочная кампания, и мы будем понимать, кто у нас в команде. Я много и красиво говорить не люблю. Лучше доказать всё работой. Это я болельщикам могу обещать. И, надеюсь, в течение двух лет «Сатурн» поднимется в дивизион выше», — приводит слова Горлова официальный сайт «Сатурна».

«Сатурн» завершил сезон-2024 дивизиона «Б» Леон Второй лиги на третьем месте в турнирной таблице группы 2. Команда набрала 58 очков за 30 матчей. Победителем группы стало московское «Динамо-2».