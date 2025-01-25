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Результаты матчей чемпионата Испании 24 января

Результаты матчей чемпионата Испании 24 января
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В пятницу, 24 января, прошёл первый матч 21-го тура испанской Примеры сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результаты матчей чемпионата Испании 24 января:

«Лас-Пальмас» — «Осасуна» — 1:1.

В составе «Осасуны» на 53-й минуте отличился полузащитник Аймар Орос. На 72-й минуте был удалён полузащитник «Лас-Пальмаса» Дариу Эсугу. Хозяева отыгрались усилиями нападающего Аднана Янузая на 90+8-й минуте.

«Лас-Пальмас» занимает 14-е место в турнирной таблице испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 23 очка после 21 матча. «Осасуна» располагается на девятой строчке, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал», у которого 46 очков.

Турнирная таблица Примеры
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