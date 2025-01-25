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Кайл Уокер сделал обращение к «Милану»

Кайл Уокер сделал обращение к «Милану»
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Правый защитник Кайл Уокер обратился к «Милану». В пятницу, 24 января, итальянский клуб объявил о трансфере Уокера из английского «Манчестер Сити».

«Я рад и горд подписать контракт с «Миланом»! Клуб с такой богатой историей, за которым я слежу с детства. Для меня большая честь присоединиться к «россонери», и я не могу дождаться, когда надену футболку «Милана» и приступлю к работе. С нетерпением жду этой новой главы в моей карьере и начала путешествия со своей семьёй в Италию. «Форца, «Милан»!» — написал Уокер в социальной сети X (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Уокер сыграл за «Манчестер Сити» 18 матчей во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с «Миланом» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 34-летнего футболиста составляет € 10 млн.

После 20 сыгранных матчей «Милан» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 31 очко. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 50 очков.

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