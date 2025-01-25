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Relevo: «Барселона» снизила отступные за Араухо c € 1 млрд до € 65 млн по новому контракту

Relevo: «Барселона» снизила отступные за Араухо c € 1 млрд до € 65 млн по новому контракту
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«Барселона» уменьшила сумму отступных за центрального защитника Рональда Араухо с € 1 млрд до € 65 млн по новому контракту с 25-летним футболистом, который был подписан в четверг, 23 января. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, сумма в € 65 млн будет действовать для грядущего летнего трансферного окна, при этом к январю 2026 года отступные за Араухо увеличатся до € 80 млн.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что уругвайский футболист был близок к уходу из «Барселоны». Однако руководству сине-гранатовых удалось уговорить его остаться, при этом Араухо потребовал испанский гранд проявить лояльность при указании суммы отступных по новому контракту, рассчитанному до 2031 года.

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