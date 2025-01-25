Кварацхелия забил несколько голов в ворота Сафонова на тренировке «ПСЖ»

Французский «Пари Сен-Жермен» опубликовал видеоролик с тренировки парижан. На нём новичок клуба — левый вингер Хвича Кварацхелия — забил несколько мячей в ворота российского голкипера Матвея Сафонова.

Напомним, 17 января «ПСЖ» объявил о переходе Кварацхелии из итальянского «Наполи». Сумма трансфера составила € 70 млн.

В нынешнем сезоне Кварацхелия сыграл за «Наполи» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «ПСЖ» рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 85 млн.

Турнирную таблицу Лиги 1 сезона-2024/2025 возглавляет «ПСЖ», у которого 46 очков. В следующем туре подопечные Луиса Энрике сыграют с «Реймсом».

Отметим, что Кварацхелия не может заявиться за «ПСЖ» в Лиге чемпионов УЕФА до стадии плей-офф, так как он был заявлен за «Наполи» в квалификации этого турнира.