Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кварацхелия забил несколько голов в ворота Сафонова на тренировке «ПСЖ»

Кварацхелия забил несколько голов в ворота Сафонова на тренировке «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Французский «Пари Сен-Жермен» опубликовал видеоролик с тренировки парижан. На нём новичок клуба — левый вингер Хвича Кварацхелия — забил несколько мячей в ворота российского голкипера Матвея Сафонова.

Напомним, 17 января «ПСЖ» объявил о переходе Кварацхелии из итальянского «Наполи». Сумма трансфера составила € 70 млн.

В нынешнем сезоне Кварацхелия сыграл за «Наполи» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «ПСЖ» рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 85 млн.

Турнирную таблицу Лиги 1 сезона-2024/2025 возглавляет «ПСЖ», у которого 46 очков. В следующем туре подопечные Луиса Энрике сыграют с «Реймсом».

Отметим, что Кварацхелия не может заявиться за «ПСЖ» в Лиге чемпионов УЕФА до стадии плей-офф, так как он был заявлен за «Наполи» в квалификации этого турнира.

Материалы по теме
Канчельскис: «ПСЖ» рассчитывает на Сафонова в будущем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android