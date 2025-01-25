«Вольфсбург» дома не смог обыграть аутсайдера Бундеслиги в 19-м туре

Завершился матч 19-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Вольфсбург» и «Хольштайн». Игра проходила на стадионе «Фольксваген Арена» в Вольфсбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Свен Яблонски. Матч закончился со счётом 2:2.
На 13-й минуте счёт в игре открыл защитник гостей Давид Зец. В начале второго тайма нападающий «Вольфсбурга» Патрик Виммер восстановил равновесие. На 53-й минуте нападающий Йонас Винд вывел хозяев вперёд. На 80-й минуте гол «Хольштайна» забил футболист Стивен Скрыбски.
«Вольфсбург» занимает шестое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда набрала 28 очков за 19 матчей. «Хольштайн» заработал 12 очков и располагается на 17-й строчке. На первом месте находится «Бавария», у которой 45 очков за 18 игр.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: