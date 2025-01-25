Результаты матчей чемпионата Германии 24 января

24 января в 19-м туре немецкой Бундеслиги состоялся один матч. Представляем вашему вниманию результат встречи, прошедшей в указанный день.

Результаты матча чемпионата Германии 24 января:

«Вольфсбург» — «Хольштайн» — 2:2.

Возглавляет турнирную таблицу немецкой Бундеслиги «Бавария», набравшая 45 очков за 18 игр. На второй строчке располагается леверкузенский «Байер», который заработал 41 очко в 18 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Германии «Айнтрахт» с 36 очками после 18 матчей. В зоне вылета немецкой Бундеслиги находятся «Хайденхайм», набравший 14 очков, «Хольштайн» с 12 очками и «Бохум», заработавший 10 очков.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: