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Результаты матчей чемпионата Германии 24 января

Результаты матчей чемпионата Германии 24 января
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24 января в 19-м туре немецкой Бундеслиги состоялся один матч. Представляем вашему вниманию результат встречи, прошедшей в указанный день.

Результаты матча чемпионата Германии 24 января:

«Вольфсбург» — «Хольштайн» — 2:2.

Возглавляет турнирную таблицу немецкой Бундеслиги «Бавария», набравшая 45 очков за 18 игр. На второй строчке располагается леверкузенский «Байер», который заработал 41 очко в 18 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Германии «Айнтрахт» с 36 очками после 18 матчей. В зоне вылета немецкой Бундеслиги находятся «Хайденхайм», набравший 14 очков, «Хольштайн» с 12 очками и «Бохум», заработавший 10 очков.

Турнирная таблица Бундеслиги
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