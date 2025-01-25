«Осер» и «Сент-Этьен» не выявили победителя в матче 19-го тура Лиги 1

Завершился матч 19-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Осер» и «Сент-Этьен». Игра проходила на стадионе «Аббе Дешам» в Осере. В качестве главного арбитра встречи выступил Марк Болланжье. Матч закончился со счётом 1:1.

На 27-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Осера» Хамед Жуниор Траоре. На 45-й минуте нападающий «Сент-Этьена» Лукас Стассин восстановил равновесие.

«Осер» занимает 11-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. Команда набрала 23 очка за 19 матчей. «Сент-Этьен» заработал 18 очков после 19 игр и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «ПСЖ», у которого 46 очков за 18 игр.

Материалы по теме Видео Кварацхелия забил несколько голов в ворота Сафонова на тренировке «ПСЖ»

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: