Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Осер» и «Сент-Этьен» не выявили победителя в матче 19-го тура Лиги 1

«Осер» и «Сент-Этьен» не выявили победителя в матче 19-го тура Лиги 1
Комментарии

Завершился матч 19-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Осер» и «Сент-Этьен». Игра проходила на стадионе «Аббе Дешам» в Осере. В качестве главного арбитра встречи выступил Марк Болланжье. Матч закончился со счётом 1:1.

Франция — Лига 1 . 19-й тур
24 января 2025, пятница. 22:45 МСК
Осер
Осер
Окончен
1 : 1
Сент-Этьен
Сент-Этьен
1:0 Траоре – 27'     1:1 Стассин – 45'    

На 27-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Осера» Хамед Жуниор Траоре. На 45-й минуте нападающий «Сент-Этьена» Лукас Стассин восстановил равновесие.

«Осер» занимает 11-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. Команда набрала 23 очка за 19 матчей. «Сент-Этьен» заработал 18 очков после 19 игр и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «ПСЖ», у которого 46 очков за 18 игр.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
Материалы по теме
Видео
Кварацхелия забил несколько голов в ворота Сафонова на тренировке «ПСЖ»

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android