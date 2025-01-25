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Соболев высказался об уходе Артура и Клаудиньо из «Зенита»

Соболев высказался об уходе Артура и Клаудиньо из «Зенита»
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Форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев прокомментировал уход полузащитников сине-бело-голубых Артура Гимарайнса и Клаудиньо.

— 23 и 24 января перед тренировками состоялись импровизированные проводы Артура и Клаудиньо. Трогательно получилось?
— Мне кажется, всегда непросто прощаться с людьми, которые много сделали для команды. К Клаудиньо и Артуру это точно относится. Клаудиньо помог завоевать несколько титулов, у Артура были очень важные победные голы по ходу прошлого сезона, не говоря уже о чемпионском мяче в прошлом сезоне. Оба — очень хорошие игроки и большие личности.

Так что, конечно, было немного жалко расставаться. Но думаю, что болельщики «Зенита» им очень благодарны за вклад в победы и титулы команды. Мы же от души пожелали им успехов. А вообще трогательно получилось. Что на поле, что в ролике «Зенита». Для болельщиков — тем более, — приводит слова Соболева «Матч ТВ».

22 января «Зенит» объявил о переходе полузащитника Клаудиньо в «Аль‑Садд» из Катара. Ранее сине-бело-голубые сообщили о покупке у бразильского «Ботафого» Луиса Энрике да Силвы, имеющего звание «Король Америки», в обратном направлении зимой проследует Артур Гимарайнс, а в летнее трансферное окно — Вендел.

27 января «Зенит» сыграет товарищеский матч с ереванским «Ноа» (Армения).

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