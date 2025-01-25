Результаты матчей чемпионата Франции 24 января

24 января прошла одна встреча 19-го тура французской Лиги 1. Представляем вашему вниманию результат игры, прошедшей в указанный день.

Результаты матча чемпионата Франции 24 января:

«Осер» — «Сент-Этьен» — 1:1.

Возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1 «ПСЖ», набравший 46 очков за 18 игр. На второй строчке располагается «Марсель», который заработал 37 очков в 18 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Франции «Лилль» с 32 очками после 18 матчей. В зоне вылета французской Лиги 1 находятся «Нант», набравший 17 очков, «Гавр» с 13 очками и «Монпелье», заработавший 12 очков.

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