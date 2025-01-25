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«Торино» одержал победу над «Кальяри» в матче 22-го тура Серии А

«Торино» одержал победу над «Кальяри» в матче 22-го тура Серии А
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Завершился матч 22-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались туринский «Торино» и «Кальяри». Команды играли на стадионе «Олимпико Гранде Торино» в Турине. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кевином Боначина (Италия). «Торино» одержал победу со счётом 2:0.

Италия — Серия А . 22-й тур
24 января 2025, пятница. 22:45 МСК
Торино
Турин
Окончен
2 : 0
Кальяри
Кальяри
1:0 Адамс – 6'     2:0 Адамс – 61'    

На шестой минуте нападающий «Торино» Че Адамс открыл счёт, ему ассистировал полузащитник Самуэле Риччи. На 61-й минуте снова отличился Адамс, оформив дубль во встрече — 2:0.

После 22 сыгранных матчей «Торино» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 26 очков. «Кальяри» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав 21 очко. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 50 очков.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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