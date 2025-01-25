Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Ямаль впервые признан лучшим игроком сезона в «Барселоне», рекорд у Месси — шесть наград

17-летний крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль был признан лучшим футболистом сине-гранатовых в минувшем сезоне, за что он получил награду имени Альдо Ровиры. Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Испанский футболист получил этот приз впервые. Рекордсменом является бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси, выигравший его шесть раз.

Лучшей футболисткой минувшего сезона в каталонском клубе была признана полузащитница Айтана Бонмати. Победитель определялся жюри, состоящим из журналистов разных изданий.

В минувшем сезоне Ямаль принял участие в 50 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых он отметился семью голами и девятью результативными передачами.

Материалы по теме «Барселона» намерена поэтапно делать Ямаля самым высокооплачиваемым игроком клуба — AS

Ямаль закрыл эмблему «Реала» во время фото с фанатом: