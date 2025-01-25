Дмитрий Хохлов: не считаю, что работа с молодёжью — шаг назад

Главный тренер молодёжной команды московского «Локомотива» Дмитрий Хохлов высказался относительно своей работы в структуре железнодорожников.

— Сегодня для вас работа с молодёжью после высшей должности в командах РПЛ не является шагом назад?

— Это мой выбор, осознанный. Для кого-то со стороны, быть может, так и выглядит. Но, пообщавшись с Борисом Ротенбергом (с директором департамента развития молодёжного футбола ФК «Локомотив». — Прим. «Чемпионата»), нашли общий язык, взаимопонимание. Мне была гарантирована свобода действий, за что ему огромное спасибо.

Он до сих пор свои обещания выполняет, помогает, поддерживает. В тренировочном процессе, в игровой ситуации. Тем более что с молодёжью мне всегда было приятно работать. Смотреть, как ребята прогрессируют, впитывают. Поэтому никак не считаю, что это шаг назад, — приводит слова Хохлова Livesport.

Ранее Хохлов был главным тренером краснодарской «Кубани», московского «Динамо», волгоградского «Ротора», «Сочи».