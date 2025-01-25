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Мане прокомментировал свою фразу про бриллиантовые часы и «Феррари»

Мане прокомментировал свою фразу про бриллиантовые часы и «Феррари»
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Левый вингер саудовского «Аль-Насра» Садио Мане прокомментировал своё давнее обращение про бриллиантовые часы и «Феррари». Перед чемпионатом мира 2022 года игрок сборной Сенегала заявил в интервью: «Зачем мне 10 «Феррари», 20 бриллиантовых часов или два самолета? Что все эти вещи делают для меня и планеты?».

«Вот о таких вещах я и думаю. Конечно, люди могут смотреть на жизнь по-разному, я не могу никого осуждать или советовать, что им делать со своими деньгами. Я просто высказал мнение. Люди могут воспринимать это по-разному, хорошо или плохо. Но для меня это вопрос того, как я вижу жизнь. Это моя жизненная миссия», — приводит слова Мане Globo.

В нынешнем сезоне Мане сыграл за клуб 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего футболиста составляет € 9 млн.

После 16 сыгранных матчей «Аль-Наср» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Про-Лиги, набрав 32 очка. Турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии сезона-2024/2025 возглавляет «Аль-Хиляль», у которого 43 очка.

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