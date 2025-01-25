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Результаты матчей чемпионата Италии 24 января

Результаты матчей чемпионата Италии 24 января
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Вчера, 24 января, стартовал 22-й тур чемпионата Италии по футболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Чемпионат Италии, 22-й тур, результаты матчей 24 января:

«Торино» — «Кальяри» — 2:0.

Италия — Серия А . 22-й тур
24 января 2025, пятница. 22:45 МСК
Торино
Турин
Окончен
2 : 0
Кальяри
Кальяри
1:0 Адамс – 6'     2:0 Адамс – 61'    

На данный момент «Наполи» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 50 очков. На втором месте располагается «Интер», записав в свой актив 47 очков. Замыкает тройку лидеров «Аталанта», набрав 43 очка. В топ-5 входят «Лацио» и «Ювентус», на счету которых 39 и 37 очков соответственно.

«Торино» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, в активе команды 26 очков. «Кальяри» занимает 14-ю строчку с 21 очками.

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