Умер самый молодой игрок в истории «МЮ», дебютировавший в 16 лет в матче за Суперкубок

Английский «Манчестер Юнайтед» объявил о том, что ушёл из жизни экс-голкипер «красных дьяволов» Дэвид Гаскелл. Он скончался на 85-м году.

«Дэвид Гаскелл оставил после себя не только выдающееся спортивное наследие, но и пример доброты, преданности делу и скромности. Гаскелла будет очень не хватать, но Дэвида будут с теплотой вспоминать все, кто имел честь знать его», — говорится на официальном сайте «МЮ».

Дэвид Гаскелл является самым молодым игроком в истории «красных». Его дебют за основу состоялся 24 октября 1956 года, когда ему было 16 лет и 19 дней, в матче за Суперкубок с «Манчестер Сити». Основной голкипер «Манчестер Юнайтед» Рэй Вуд получил травму, а вместо него на поле выпустили Гаскелла, сумевшего отыграть «на ноль».