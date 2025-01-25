«Краснодар» заинтересован в трансфере Перейры, который оценивается в € 10 млн — RTI

«Краснодар» отправляет своих представителей в бразильский «Крузейро» на переговоры о трансфере атакующего полузащитника сборной Бразилии Матеуса Перейры. Об этом сообщает RTI Esporte.

По информации источника, чёрно-зелёные не хотят иметь дело с посредниками, и поэтому предпочитают очно вести переговоры о трансфере. Официального предложения пока нет, но опция выкупа трудового соглашения 28-летнего Перейры составляет € 21 млн. Сообщается, что «Палмейрас», лишившийся возможности приобрести экс-полузащитника «Зенита» Клаудиньо, ныне выступающего за катарский «Аль-Садд», предложил «Крузейро» € 14 млн за 50% прав на игрока.

В сезоне-2024 Перейра сыграл за «Крузейро» 34 матча во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют с самарскими «Крыльями Советов».