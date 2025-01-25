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Гвардиола рассказал, в чём «Манчестер Сити» уступает всем соперникам

Гвардиола рассказал, в чём «Манчестер Сити» уступает всем соперникам
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о проблемах в игре своих подопечных.

«Наши соперники сильнее нас физически. «Брайтон», «Борнмут» – все команды превосходят нас в физических данных. Самые выносливые, быстрые и сильные игроки, которые у нас были, ушли по различным причинам, поэтому нам нужно вернуться на прежний уровень в игре с мячом», – приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсетях.

«Манчестер Сити» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 38 очков за 22 матча. В следующем матче «горожане» сыграют с «Челси», встреча состоится 25 января.

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