Дмитрий Хохлов высказался о покупке «Зенитом» оцениваемого в € 35 млн Луиса Энрике

Главный тренер молодёжной команды «Локомотива» Дмитрий Хохлов оценил приобретение петербургским «Зенитом» у «Ботафого» 24-летнего бразильского вингера Луиса Энрике.

— Луис Энрике в «Зените» за 35 миллионов — это нормально?

— Читал многие высказывания. Кто-то за, кто-то против, раз еврокубков нет. Я бы разделил на две составляющие. Первая — для клуба это нормально, для нашего чемпионата здорово. Любой новый качественный игрок в РПЛ — супер. Своя молодежь на чьем-то фоне должна расти. Если берём посредственных легионеров, я против. А здесь, надеюсь, другая история. Вторая часть — рано или поздно его продадут. И если какие-то деньги «отбиваются», почему нет. Так что плюс, — приводит слова Хохлова Livesport.

Ранее стало известно, что «Зенит» и «Ботафого» осуществили масштабную трансферную сделку. По её итогам российский клуб подписал контракт с 24-летним бразильским вингером Луисом Энрике, в то время как в «Ботафого» отправился купленный год назад у «Палмейраса» 26-летний хавбек «Зенита» Артур, летом 2025 в «Ботафого» также перейдёт выступавший за сине-бело-голубых с 2020 года полузащитник Вендел.

По данным некоторых СМИ, стоимость Луиса Энрике в этой сделке была оценена в € 35 млн.

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