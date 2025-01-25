Доннарумма не может прийти к соглашению с «ПСЖ» по новому контракту — журналист Педулла

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма может покинуть французский клуб.

Как сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы, итальянский вратарь ведёт переговоры с парижанами по продлению контракта, однако стороны не могут найти компромисс. Доннарумма хочет зарабатывать € 12 млн в год, однако «ПСЖ» предлагает игроку € 8 млн. Действующее соглашение итальянца рассчитано до лета 2026 года.

Напомним, итальянский голкипер на правах свободного агента присоединился к «ПСЖ» летом 2021-го, покинув «Милан». В составе парижского клуба выступает российский вратарь Матвей Сафонов. «ПСЖ» приобрёл воспитанника академии «Краснодара» в летнее трансферное окно.

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