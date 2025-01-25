Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Доннарумма не может прийти к соглашению с «ПСЖ» по новому контракту — журналист Педулла

Доннарумма не может прийти к соглашению с «ПСЖ» по новому контракту — журналист Педулла
Комментарии

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма может покинуть французский клуб.

Как сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы, итальянский вратарь ведёт переговоры с парижанами по продлению контракта, однако стороны не могут найти компромисс. Доннарумма хочет зарабатывать € 12 млн в год, однако «ПСЖ» предлагает игроку € 8 млн. Действующее соглашение итальянца рассчитано до лета 2026 года.

Напомним, итальянский голкипер на правах свободного агента присоединился к «ПСЖ» летом 2021-го, покинув «Милан». В составе парижского клуба выступает российский вратарь Матвей Сафонов. «ПСЖ» приобрёл воспитанника академии «Краснодара» в летнее трансферное окно.

Материалы по теме
Видео
Кварацхелия забил несколько голов в ворота Сафонова на тренировке «ПСЖ»

Сафонов и Кварацхелия вышли на первую тренировку грузина в «ПСЖ»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android