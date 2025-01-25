«Он сумасшедший». Коул Палмер высказался о выступлениях Ламина Ямаля в 17 лет

Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер высказался об игре 17-летнего вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

«Я нечасто видел его в этом сезоне, но когда мы играли против него в финале Евро… За ним просто приятно наблюдать. Он сумасшедший, он так хорош. Это просто безумие», — приводит слова Палмера Sky Sports.

В нынешнем сезоне Ламин принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Ямаль закрыл эмблему «Реала» во время фото с фанатом: