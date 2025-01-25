Артём Дзюба назвал лучший момент своей футбольной карьеры

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба выбрал лучший момент своей футбольной карьеры.
— Первый гол в РПЛ за «Спартак» или дебютный хет-трик за «Локо» против «Ростова»?
— Хет-трик.
— Хет-трик за «Локо» против «Ростова» или гол пяткой в ворота «Пари НН»?
— Хет-трик.
— Хет-трик за «Локо» против «Ростова» или дубль за «Спартак» против «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов в 2009 году?
— Дубль «Тоттенхэму».
— Дубль «Тоттенхэму» или гол головой в ворота «Ростова»?
— Дубль «Тоттенхэму».
— Дубль «Тоттенхэму» или гол «Спартаку» после трансфера в «Зенит» в 2015 году?
— В 2015 году.
— Гол «Спартаку» после трансфера в «Зенит» в 2015 году или пенальти в ворота сборной Испании на ЧМ-2018?
— Конечно, Испании! У меня вся жизнь перед глазами промелькнула.
— Пенальти в ворота сборной Испании на ЧМ-2018 или гол головой «Зениту» в составе «Акрона»?
— Хочется обновить эмоции. Пусть будет гол «Зениту», потому что победить «Акроном» «Зенит» на «Зенит-Арене» это дорогого стоит. Для меня это был определённый триумф моей карьеры, — сказал Дзюба в интервью пресс-службе футбольного клуба «Родина».
В нынешнем сезоне Артём Дзюба сыграл за «Акрон» 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение российского игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 2 млн.
Артём Дзюба провёл тренировку по боксу с Роем Джонсом: