Сергей Семак посетовал на малое количество игроков в расположении «Зенита» на сборах

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о выборе состава команды на товарищеские поединки.

«Приходится варьировать состав и ставить молодых игроков, которые пока ещё не готовы. По количеству игроков мы сейчас на два состава не набираем», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Ранее «Зенит» покинули бразильские футболисты Артур и Клаудиньо. 27 января сине-бело-голубые сыграют товарищеский матч с ереванским «Ноа» (Армения).

На зимний перерыв текущего сезона «Зенит» ушёл на втором месте в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 39 очков и уступает «Краснодару» лишь по дополнительным показателям.