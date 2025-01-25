Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак посетовал на малое количество игроков в расположении «Зенита» на сборах

Сергей Семак посетовал на малое количество игроков в расположении «Зенита» на сборах
Комментарии

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о выборе состава команды на товарищеские поединки.

«Приходится варьировать состав и ставить молодых игроков, которые пока ещё не готовы. По количеству игроков мы сейчас на два состава не набираем», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Ранее «Зенит» покинули бразильские футболисты Артур и Клаудиньо. 27 января сине-бело-голубые сыграют товарищеский матч с ереванским «Ноа» (Армения).

На зимний перерыв текущего сезона «Зенит» ушёл на втором месте в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 39 очков и уступает «Краснодару» лишь по дополнительным показателям.

Материалы по теме
Это случилось! Соболев забил и принёс «Зениту» непростую победу. Видео
Это случилось! Соболев забил и принёс «Зениту» непростую победу. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android