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Шалимов отреагировал на возможное возвращение Промеса в «Спартак»

Шалимов отреагировал на возможное возвращение Промеса в «Спартак»
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Бывший футболист «Спартака» Игорь Шалимов оценил перспективу возвращения в клуб нидерландского нападающего Квинси Промеса, который сейчас выступает за «Дубай Юнайтед». Ранее в СМИ появились разговоры, что нидерландец может вернуться в Россию, если с него снимут обвинения в ОАЭ.

«Квинси 33, для его позиции очень нужна скорость, а он год не тренировался в команде высокого уровня. Но есть один нюанс. Если команду покинет Зиньковский, а сам Промес будет готов к тому, что придется доказывать и делать это через замены, это может стать вариантом на весну. Тут вопрос в том, в какой он сейчас форме и готов ли он к тому, что даже статус в истории «Спартака» не гарантирует ему места в составе», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Суммарно Промес провёл в рамках Российской Премьер-Лиги 194 матча, забил 94 гола и сделал 46 результативных передач. Напомним, в марте 2024 года футболист был задержан в Дубае по запросу нидерландских властей. На родине игрок был приговорён к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотических средств и к полутора годам за поножовщину с родственником.

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