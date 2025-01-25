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Игорь Шалимов рассказал, что необходимо сделать «Спартаку» для чемпионства

Игорь Шалимов рассказал, что необходимо сделать «Спартаку» для чемпионства
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Бывший футболист московского «Спартака» Игорь Шалимов рассказал, что необходимо сделать красно-белым для чемпионства.

«На мой взгляд, главное, что сейчас надо сделать «Спартаку» — не испортить то, что сложилось осенью. Не чудить по новичкам, не ломать ситуацию внутри команды. Не рвать на Зимнем Кубке РПЛ, потому что до начала чемпионата еще месяц — нужна определённая работа, а не победы на зимних турнирах», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Последний раз «Спартак» выигрывал чемпионат России в сезоне-2016/2017. Команда Деяна Станковича занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

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