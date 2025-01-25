Хохлов рассказал о функциях Бориса Ротенберга в молодёжном департаменте «Локомотива»

Главный тренер молодёжной команды «Локомотива» Дмитрий Хохлов рассказал, какие задачи решает директор департамента развития молодёжного футбола и экс-игрок железнодорожников Борис Ротенберг.

— Как я понимаю, весь молодежный департамент в «Локо» курирует Борис Ротенберг. В чём конкретно его функция?

— Он отвечает за команды ЮФЛ, молодежные возраста. Подбор качественных тренеров — его заслуга. Плюс у нас появилось много новых отделов. Скажем, индивидуальной работы с игроками, где трудятся люди, которые не один год отдали «Локомотиву». Ментально-когнитивный, где ребята загружены по полной. Притом не только на футбольном поле, а стараются развивать их всесторонне. Психологи работают и так далее. Вот это всё организовывает и курирует Борис Борисыч, — приводит слова Хохлова Livesport.

38-летний экс-защитник московского «Локомотива» и сборной Финляндии Борис Ротенберг завершил карьеру действующего игрока в 2022 году, после чего занял должность директора департамента развития молодёжного футбола красно-зелёных. За шесть лет в составе железнодорожников Ротенберг провёл за них 17 матчей, стал чемпионом России и обладателем национального Кубка. За всю игровую карьеру футболист не отметился ни одним результативным действием.

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