Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шалимов оценил шансы форварда «Спартака» Угальде продолжить карьеру в топ-клубе Европы

Шалимов оценил шансы форварда «Спартака» Угальде продолжить карьеру в топ-клубе Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Игорь Шалимов оценил шансы нападающего красно-белых Манфреда Угальде продолжить карьеру в топ-клубе Европы

«Говорят об интересе к Угальде со стороны многих команд, называется даже «ПСЖ». Предлагаю к этому относиться поспокойнее. Да, у него есть отличные качества, есть хороший отрезок, когда он много забил. Но это пока лишь короткий отрезок, а чтобы заиграть в Европе и заинтересовать топ-команды, форвард должен обладать исключительными качествами и быть мощнее физически», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме
Игорь Шалимов рассказал, что необходимо сделать «Спартаку» для чемпионства
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android