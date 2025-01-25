Шалимов оценил шансы форварда «Спартака» Угальде продолжить карьеру в топ-клубе Европы

Бывший футболист московского «Спартака» Игорь Шалимов оценил шансы нападающего красно-белых Манфреда Угальде продолжить карьеру в топ-клубе Европы

«Говорят об интересе к Угальде со стороны многих команд, называется даже «ПСЖ». Предлагаю к этому относиться поспокойнее. Да, у него есть отличные качества, есть хороший отрезок, когда он много забил. Но это пока лишь короткий отрезок, а чтобы заиграть в Европе и заинтересовать топ-команды, форвард должен обладать исключительными качествами и быть мощнее физически», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.