Гвардиола рассказал, на каких позициях планирует использовать Хусанова в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, на каких позициях планирует использовать новичка «горожан» Абдукодира Хусанова.

«Хусанов может играть на позициях правого центрального защитника, правого защитника, а также правого центрального в тройке и центрального в тройке. Он способен выступать на разных позициях», – приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

20 января «Манчестер Сити» официально объявил о трансфере защитника Абдукодира Хусанова из французского «Ланса». Соглашение с 20-летним футболистом сборной Узбекистана подписано до лета 2029 года. Хусанов стал первым узбеком в истории английской Премьер-лиги.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: