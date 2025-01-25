Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола рассказал, на каких позициях планирует использовать Хусанова в «Манчестер Сити»

Гвардиола рассказал, на каких позициях планирует использовать Хусанова в «Манчестер Сити»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, на каких позициях планирует использовать новичка «горожан» Абдукодира Хусанова.

«Хусанов может играть на позициях правого центрального защитника, правого защитника, а также правого центрального в тройке и центрального в тройке. Он способен выступать на разных позициях», – приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

20 января «Манчестер Сити» официально объявил о трансфере защитника Абдукодира Хусанова из французского «Ланса». Соглашение с 20-летним футболистом сборной Узбекистана подписано до лета 2029 года. Хусанов стал первым узбеком в истории английской Премьер-лиги.

Материалы по теме
«Отказали бы клубу из России в любом случае». Всё о трансфере Хусанова в «Сити»
Эксклюзив
«Отказали бы клубу из России в любом случае». Всё о трансфере Хусанова в «Сити»

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android