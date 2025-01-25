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Дмитрий Хохлов назвал самое памятное событие во время игры за «Локомотив»

Дмитрий Хохлов назвал самое памятное событие во время игры за «Локомотив»
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Главный тренер молодёжной команды «Локомотива» и экс-полузащитник железнодорожников Дмитрий Хохлов рассказал, что для него является самым памятным событием периода игры за красно-зелёных.

— Здесь, понятно, гол «Интеру» в Лиге чемпионов — самое памятное событие локомотивского периода?
— Самое памятное всё же — золотые медали в 2004-м. Но и Лига чемпионов, естественно, мимо меня не прошла. Этот гол, скажем так, вишенка на торте, — приводит слова Хохлова Livesport.

49-летний экс-полузащитник Дмитрий Хохлов выступал за московский «Локомотив» с 2003 по 2005 год, стал в его составе чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В Лиге чемпионов за «Локо» Хохлов провёл 13 матчей, отметился одним голом в ворота миланского «Интера» и тремя результативными передачами.

Видео: «Золотая» эра «Локомотива»

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