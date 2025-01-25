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19-летний защитник «Ростова» рассказал о словах Карпина перед первым выходом на замену

19-летний защитник «Ростова» рассказал о словах Карпина перед первым выходом на замену
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Центральный защитник «Ростова» Никита Бабакин рассказал, какое напутствие дал ему главный тренер Валерий Карпин перед первым выходом на поле за главную команду жёлто-синих в товарищеском матче с «Согдианой» из Узбекистана (3:0).

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
24 января 2025, пятница. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Окончен
3 : 0
Согдиана
Джизак, Узбекистан
1:0 Комличенко – 22'     2:0 Мохеби – 47'     3:0 Голенков – 49'    

«Что интересного говорил Валерий Георгиевич перед моим выходом на поле? Конечно, сыграть уверенно. Первые действия — уверенно, и дальше всё само пойдёт», — сказал Бабакин в видео, опубликованном в официальном телеграм-канале «Ростова».

19-летний центральный защитник «Ростова» Никита Бабакин на 63-й минуте товарищеского матча жёлто-синих с узбекистанской «Согдианой» вышел на замену вместо Умара Сако, впервые в карьере сыграв за первую команду.

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Видео: Карпин: вы думаете, что футболисты тупые?

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