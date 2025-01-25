19-летний защитник «Ростова» рассказал о словах Карпина перед первым выходом на замену

Центральный защитник «Ростова» Никита Бабакин рассказал, какое напутствие дал ему главный тренер Валерий Карпин перед первым выходом на поле за главную команду жёлто-синих в товарищеском матче с «Согдианой» из Узбекистана (3:0).

«Что интересного говорил Валерий Георгиевич перед моим выходом на поле? Конечно, сыграть уверенно. Первые действия — уверенно, и дальше всё само пойдёт», — сказал Бабакин в видео, опубликованном в официальном телеграм-канале «Ростова».

19-летний центральный защитник «Ростова» Никита Бабакин на 63-й минуте товарищеского матча жёлто-синих с узбекистанской «Согдианой» вышел на замену вместо Умара Сако, впервые в карьере сыграв за первую команду.

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