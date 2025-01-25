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Суд в Англии постановил, что пьяный Джои Бартон напал на свою жену — BBC

Суд в Англии постановил, что пьяный Джои Бартон напал на свою жену — BBC
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Суд признал бывшего полузащитника «Манчестер Сити» Джои Бартона виновным в нападении на свою жену, совершённом в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает BBC.

Согласно материалам дела, в 2021 году Бартон схватил жену за горло и нанёс удар по голове возле их дома на юго-западе Лондоне. Изначально судебное разбирательство было отложено после того, как жена Бартона заявила, что травму она получила случайно во время вмешательства друзей в их спор. Однако прокуратура подала апелляцию, и суд её удовлетворил.

В итоге Вестминстерский магистратский суд установил, что Бартон в ходе ссоры повалил жену на пол и ударил её по голове. Спор, как выяснилось в суде, возник после того, как экс-футболист пригрозил дракой брату и отцу своей супруги, а вмешавшегося друга оттолкнул. Несмотря на вердикт суда, Бартон продолжает отрицать свою вину, а разбирательство по делу продолжается.

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