Одна из главных звёзд «Боруссии» Д близка к переходу в «Наполи» — Фабрицио Романо

Вингер «Боруссии» Дортмунд Карим Адейеми близок к переходу в «Наполи», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

По информации источника, клубы близки к достижению полного согласия по трансферу 23-летнего немца.

Переговоры находятся в продвинутой стадии, потенциальная сумма трансфера полузащитника составляет около € 40 млн.

В нынешнем сезоне Адейеми принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире