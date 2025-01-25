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Жорди Альба назвал две причины, по которым всегда пасует на Лионеля Месси

Защитник «Интер» Майами Жорди Альба рассказал о своём взаимодействии с партнёром по команде Лионелем Месси.

«Пассую Лео, потому что знаю, что он забьёт. А ещё из-за эгоизма – так мне засчитают голевой пас», – приводит слова испанского защитника Offsiders.

В прошедшем сезоне Месси сыграл за свой клуб 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 21 забитым мячом и 18 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 37-летнего футболиста составляет € 20 млн.

На счету Альбы 5 голов и 14 ассистов в 35 матчах прошлого сезона в составе «Интер Майами».

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