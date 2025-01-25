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Новый тренер сборной Бельгии высказался о планах в отношении Куртуа, Де Брёйне и Лукаку

Новый тренер сборной Бельгии высказался о планах в отношении Куртуа, Де Брёйне и Лукаку
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Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия рассказал, что хотел бы обсудить с Тибо Куртуа, Кевином де Брёйне и Ромелу Лукаку возвращение в национальную команду.

«Я обязательно поеду в Мадрид, Манчестер и Неаполь, чтобы пообщаться с игроками, которые могут сделать нас топ-сборной.

Я всегда считал, что с самыми большими игроками легче всего работать. С ними можно быть прозрачным и честным. Они уже многое пережили, поэтому с ними важно говорить и консультироваться.

Для баланса этой сборной, в которой много талантов, важно, чтобы к ней приобщились и известные игроки», – приводит слова тренера Reuters.

Напомним, на посту главного тренера сборной Бельгии Руди Гарсия сменил Доменико Тедеско.

Куртуа вернулся к тренировкам после тяжёлой травмы

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