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Игорь Шалимов высказался об уходе вратаря Александра Селихова из «Спартака»

Игорь Шалимов высказался об уходе вратаря Александра Селихова из «Спартака»
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Экс-полузащитник московского «Спартака» Игорь Шалимов прокомментировал расставание красно-белых с 30-летним голкипером Александром Селиховым.

«Что касается ухода Селихова, то он проиграл место в составе на чемпионат Максименко, а по Кубку России были вопросы – в матчах с «Ростовом» перед зимней паузой. Тут много нюансов – что внутри, как игрок тренируется, как относится к тому, что стал вторым… Конкуренция среди вратарей не всегда идет на пользу, тут многое определяет психология. Не помню много случаев, когда во вратарской бригаде у всех хорошие отношения», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

22 января официальный телеграм-канал «Спартака» объявил о расторжении контракта с вратарём Александром Селиховым по соглашению сторон. Футболист выступал за красно-белых с января 2017 года и провёл в их составе 102 матча.

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