Фабрицио Романо рассказал, сможет ли Михаил Мудрик в ближайшее время вернуться в футбол

Топовый итальянский инсайдер Фабрицио Романо высказался по поводу допинг-скандала украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика.

«Что касается теста Мудрика… По состоянию на сейчас очень мало шансов, что Михаил сможет вернуться в футбол в ближайшее время», — приводит слова инсайдера Легионер.

Напомним, на данный момент 24-летний украинский полузащитник отстранён от матчей. Ранее сообщалось, что Мудрика могут дисквалифицировать на четыре года.

В нынешнем сезоне Михаил принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив три гола и пять результативных передач.

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