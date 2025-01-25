Хохлов: в «Кубани» и в «Роторе» люди много чего обещали. Не выполнили ровным счётом ничего

Экс главный тренер краснодарской «Кубани» и волгоградского «Ротора» Дмитрий Хохлов оценил периоды своей работы в этих клубах.

«Ни в «Кубани», ни в «Роторе» уж точно ничего не получилось. И не могло получиться. Это вообще были ошибочные решения с моей стороны. Честно скажу, в «Кубань» приходил на эмоциях. Хотел вернуться в родной город, в команду, где ни дня не провёл. При том, что тогда параллельно были два предложения из РПЛ. Но клуб раздирали внутренние конфликты, какие-то перипетии, скандалы. Понял это уже буквально в конце второго сбора. Примерно то же самое и с «Ротором». Люди, которые много что обещали, не выполнили ровным счётом ничего», — приводит слова Хохлова Livesport.

49-летний главный тренер молодёжной команды московского «Локомотива» Дмитрий Хохлов возглавлял краснодарскую «Кубань» в период с июня по сентябрь 2015 года, волгоградский «Ротор» — с мая по ноябрь 2021 года. Под его руководством кубанцы набрали четыре очка в восьми матчах, волжане — 28 очков в 25 матчах.

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