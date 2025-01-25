Владислав Радимов оценил игру «Акрона» в осенней части сезона РПЛ

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал игру тольяттинского «Акрона» в сезоне-2024/2025 до наступления зимней паузы.

«Уверенность в себе у них существует. Качество игры позволяет им быть в середине — как минимум. Они могут только улучшать. Атакующие действия, о которых мы сейчас говорим, у них лучше, чем у «Химок» и махачкалинского «Динамо». Комбинации наигранные, индивидуальные действия, стандарты — всё у них существует. У них симпатичная команда», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Тольяттинский «Акрон» по итогам осенней части своего дебютного сезона в РПЛ занимают в турнирной таблице чемпионата девятое место. В 18 сыгранных матчах красно-чёрные набрали 22 очка, отрыв волжан от зоны стыковых матчей составляет шесть очков, от зоны прямого вылета — девять очков.

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