Солтмурад Бакаев: секрет не открою, главный заводила в «Акроне» — Артём Дзюба

Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев ответил на вопрос о главном заводиле в составе тольяттинцев.

«Все мы знаем, кто у нас главный заводила в команде. Секрет не открою — Артём Дзюба. Человек‑настроение, атмосфера команды. Он любит общаться, старается найти общий язык со многими. Он может найти момент, когда нужно поругать игрока, а когда похвалить или дать подсказ. Учитывая его опыт и значимость в нашем футболе, для «Акрона» большое достижение заполучить такого игрока», — сказал Бакаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

36-летний экс-нападающий сборной России Артём Дзюба подписал контракт с тольяттинским «Акроном» в сентябре 2024 года, за день до закрытия трансферного окна. В составе волжан форвард сыграл в 11 матчах во всех турнирах, забил три гола и выполнил три результативных паса.

Видео: «Подвиги» Дзюбы вне футбола