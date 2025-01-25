Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Солтмурад Бакаев: секрет не открою, главный заводила в «Акроне» — Артём Дзюба

Солтмурад Бакаев: секрет не открою, главный заводила в «Акроне» — Артём Дзюба
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев ответил на вопрос о главном заводиле в составе тольяттинцев.

«Все мы знаем, кто у нас главный заводила в команде. Секрет не открою — Артём Дзюба. Человек‑настроение, атмосфера команды. Он любит общаться, старается найти общий язык со многими. Он может найти момент, когда нужно поругать игрока, а когда похвалить или дать подсказ. Учитывая его опыт и значимость в нашем футболе, для «Акрона» большое достижение заполучить такого игрока», — сказал Бакаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

36-летний экс-нападающий сборной России Артём Дзюба подписал контракт с тольяттинским «Акроном» в сентябре 2024 года, за день до закрытия трансферного окна. В составе волжан форвард сыграл в 11 матчах во всех турнирах, забил три гола и выполнил три результативных паса.

Видео: «Подвиги» Дзюбы вне футбола

Материалы по теме
Артём Дзюба назвал лучший момент своей футбольной карьеры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android