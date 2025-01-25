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Скира: «Аль-Хиляль» готов подписать Салаха до 2028 года, клуб готовит огромное предложение

Скира: «Аль-Хиляль» готов подписать Салаха до 2028 года, клуб готовит огромное предложение
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«Аль-Хиляль» находится в процессе подготовки «огромного» предложения для 32-летнего крайнего нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, чей контракт с английским клубом заканчивается летом 2025 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, саудовский клуб намерен предложить египетскому футболисту трудовое соглашение, рассчитанное до 2028 года.

В нынешнем сезоне Салах принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 17 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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