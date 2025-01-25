Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 23-го тура АПЛ сезона-2024/2025
Сегодня, 25 января, матчем между «Вулверхэмптоном» и «Арсеналом» стартует 23-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.
25 января, суббота:
- 18:00 мск. «Вулверхэмптон» — «Арсенал»;
- 18:00 мск. «Саутгемптон» — «Ньюкасл Юнайтед»;
- 18:00 мск. «Брайтон» — «Эвертон»;
- 18:00 мск. «Борнмут» — «Ноттингем Форест»;
- 18:00 мск. «Ливерпуль» — «Ипсвич Таун»;
- 20:30 мск. «Манчестер Сити» — «Челси».
26 января, воскресенье:
- 17:00 мск. «Тоттенхэм Хотспур» — «Лестер Сити»;
- 17:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Брентфорд»;
- 19:30 мск. «Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед»;
- 22:00 мск. «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед».
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