Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 23-го тура АПЛ сезона-2024/2025

Сегодня, 25 января, матчем между «Вулверхэмптоном» и «Арсеналом» стартует 23-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

25 января, суббота:

18:00 мск. «Вулверхэмптон» — «Арсенал»;

18:00 мск. «Саутгемптон» — «Ньюкасл Юнайтед»;

18:00 мск. «Брайтон» — «Эвертон»;

18:00 мск. «Борнмут» — «Ноттингем Форест»;

18:00 мск. «Ливерпуль» — «Ипсвич Таун»;

20:30 мск. «Манчестер Сити» — «Челси».

26 января, воскресенье:

17:00 мск. «Тоттенхэм Хотспур» — «Лестер Сити»;

17:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Брентфорд»;

19:30 мск. «Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед»;

22:00 мск. «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед».

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: