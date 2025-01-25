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«Краснодар» продал своего футболиста в венгерский клуб

«Краснодар» продал своего футболиста в венгерский клуб
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«Краснодар» объявил о переходе своего защитника Георгия Арутюняна в венгерский клуб «Академия Пушкаша». Сделка подразумевает полноценный трансфер.

«Спасибо за игру, Жора! Мы желаем тебе успехов в дальнейшей карьере», — написала клубная пресс-служба.

Георгий Арутюнян является воспитанником академии «Краснодара». За основную команду «быков» он дебютировал в сезоне-2022/2023.

В нынешнем сезоне Арутюнян сыграл за клуб семь матчей в Кубке России и ни одного – в Российской Премьер-Лиге. Всего на его счету 20 игр за «быков». Футболист не сумел отметиться результативными действиями. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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