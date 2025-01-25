Владислав Радимов рассказал, какие позиции в составе нужно усилить «Химкам»

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал игру подмосковных «Химок» в сезоне-2024/2025 до наступления зимней паузы.

«Они пропустили очень много. Линия атаки у них хорошая, во многих матчах они забивали. Линия обороны нуждается в усилении, нужен и хороший опорный полузащитник, который будет бетонировать центральную зону. Баланс между обороной и атакой там не всегда просматривался», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Подмосковные «Химки» по итогам осенней части сезона занимают в турнирной таблице РПЛ 13-е место — в зоне стыковых матчей. В 18 играх красно-чёрные набрали 16 очков, их отрыв от зоны прямого вылета составляет три очка. При этом «Химки» забили 22 гола (9-10-й показатель в лиге) и пропустили 35 голов (больше всех в лиге).

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