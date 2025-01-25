«Манчестер Сити» — «Челси»: во сколько начнётся матч АПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 25 января, состоится матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Джон Брукс. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск.

Игра не будет показана официально на территории России, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Манчестер Сити» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 38 очков за 22 матча. В свою очередь, «Челси» заработал 40 очков после 22 игр и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 50 очков за 21 игру.

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