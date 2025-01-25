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«Они будут выше «Химок». Пименов вынес вердикт по махачкалинскому «Динамо»

«Они будут выше «Химок». Пименов вынес вердикт по махачкалинскому «Динамо»
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Известный российский экс-футболист Руслан Пименов поделился своим мнением о махачкалинском «Динамо». Он высоко оценил прогресс некоторых игроков команды, а также положительно отозвался об игре бело-голубых в обороне. При этом эксперт считает, что «Динамо» стоит добавить в центральную зону креативного футболиста. Это улучшило бы игру команды в атаке.

«Я думаю, что махачкалинцы будут выше «Химок». У них есть прогресс игроков до уровня сборной: Волк, Пальцев. Плюс в своё время вызывался Агаларов. Они здорово играют в обороне, фундамент на физику закладывается очень приличный. Махачкалинцам нужны более креативные игроки впереди. Хотя есть и Гаджиев — очень креативный игрок, мне нравится. Нужно добавлять центр поля, чтобы игрок мог созидать и связывать линии», — сказал Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».

На момент зимнего перерыва махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Клуб набрал 17 очков за 18 туров.

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