«МЮ» будет платить Антони не более 16% зарплаты после его аренды в «Бетис» — The Athletic

«Бетис» покроет больше половины зарплаты бразильского крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони, который в ближайшее время должен перейти в испанский клуб на правах аренды. Об этом сообщает The Athletic. Ранее говорилось, что клубы поделят зарплату футболиста между собой.

По информации источника, «Бетис» будет покрывать 84% заработной платы нападающего плюс возможные бонусы в зависимости от результатов за период аренды. Отмечается, что бразильский футболист получает £ 105 тыс. в неделю. Ожидается, что сделка по аренде сократит расходы «Манчестер Юнайтед» примерно на £ 1,5 млн до конца сезона.

Ранее сообщалось, что стороны согласовали все условия и проверили документы. Аренда футболиста будет рассчитана до июня 2025 года и не будет включать в себя опцию выкупа.

В нынешнем сезоне Антони принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.