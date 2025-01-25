«ПСЖ» может купить Родриго из «Реала» грядущим летом — журналист Бульма

«ПСЖ» может приобрести 24-летнего крайнего нападающего мадридского «Реала» Родриго Гоэса грядущим летом, если предоставится такая возможность. Об этом сообщает журналист Абделла Бульма в соцсети Х (ранее Twitter).

Бразильский футболист выступает в составе «Королевского клуба» с лета 2019 года, когда он перешёл из «Сантоса». За этот период он принял участие в 243 матчах во всех турнирах, в которых отметился 65 голами и 47 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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