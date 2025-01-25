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Гвардиола: понимаю Моуринью, который говорил, что занять второе место в АПЛ — это успех

Гвардиола: понимаю Моуринью, который говорил, что занять второе место в АПЛ — это успех
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что квалификация в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона станет таким же успехом, как завоевание «горожанами» трофеев в прошлых сезонах.

«Не знаю, что происходило в «Манчестер Юнайтед», но помню, что Жозе [Моуринью] много раз говорил, что занять второе место в том сезоне (сезон-2017/2018 в АПЛ. — Прим. «Чемпионата») было самым большим успехом. Я полностью его понимаю. Когда будут доступны Родри и защитники, мы поборемся.

Иногда возникают такие ситуации, как сейчас. Нужно справиться с ними. Разумеется, это [попадание в четвёрку лучших] станет большим успехом. Думаю, что руководство, спортивный директор, футболисты понимают это», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

После 22 туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 38 очков и занимает пятое место.

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