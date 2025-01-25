Хосеп Гвардиола — о Кайле Уокере: самый жёсткий и сильный защитник, который у нас был

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал переход 34-летнего правого защитника Кайла Уокера в «Милан» на правах аренды с возможностью выкупа.

«Кайл Уокер решил уйти… Самый жёсткий, быстрый, сильный защитник из всех, кто у нас был, принял решение покинуть клуб», — приводит слова Гвардиолы инсайдер и журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Уокер принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.